Nainggolan scherza con Manolas: «Quanto sei bello?» – VIDEO

Radja Nainggolan è tornato a Roma. Il legame con la Città Eterna non è diminuito nonostante il trasferimento all’Inter e, quando può, torna volentieri a salutare amici e vecchi compagni. Nella giornata odierna il centrocampista dell’Inter ha sfruttato il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti per tornare nella capitale e salutare Kostas Manolas.

Il belga questo pomeriggio ha pranzato, infatti, con il difensore giallorosse in un noto ristorante in zona Casal Palocco, dove Nainggolan ha abitato per quattro anni con la famiglia.