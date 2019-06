Nainggolan allontana l’addio: «Ho tre anni di contratto. Conte? Uno tosto»

Nainggolan ha parlato del suo futuro e del nuovo allenatore nerazzurro. E su Spalletti: «Per me è una persona speciale»

Le ultime voci danno Radja Nainggolan sicuro partente per preciso ordine di Conte. Il nuovo tecnico dell’Inter non vede di buon occhio i comportamenti sopra le righe del belga e per questo motivo spingerebbe per una sua cessione. Di tutt’altro avviso il centrocampista nerazzurro che ai microfoni di Sky chiarisce la sua posizione.

FUTURO – «Di mercato non parlo, sono sempre stato tanti anni nelle squadre in cui sono andato e mi sembrerebbe strano andare via dopo un anno all’Inter, una società che mi ha voluto e che sta cercando di crescere, io vorrei crescere con loro. Vediamo come andrà, ma io sono sempre stato felice nelle società in cui sono stato e spero di poter fare la stessa cosa nell’Inter. Ho tre anni di contratto e sono tranquillo».

CONTE – «Spalletti per me è una persona speciale, sono sempre stato bene con lui. Adesso sarà una cosa nuova per me, mi hanno parlato tutti bene di Conte, è uno bello tosto e inquadrato, ci metteremo tutti a disposizione»