Sono in corso a Villa Stuart le visite mediche di Nandez al Cagliari. Il centrocampista uruguaiano è arrivato in Sardegna ieri sera

Nahitan Nandez è pronto ad iniziare la sua avventura in Serie A. Il centrocampista uruguaiano è arrivato al Cagliari, club con il quale sta svolgendo le visite mediche in queste ore di giovedì 8 agosto.

L’ormai ex Boca, arrivato in Sardegna ieri sera, ha preso subito un altro aereo: è volato oggi a Roma per svolgere le visite mediche nella Capitale, a Villa Stuart.