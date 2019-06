Napoli, 130 milioni per gli acquisti: due big saranno sacrificati?

Il Napoli vuole chiudere per i tre acquisti richiesti da Ancleotti: Manolas, Lozano e James Rodriguez. Due big saranno sacrificati

Al Napoli servono 136 milioni. Questa la cifra stimata da De Laurentiis per chiudere i tre colpi richiesti a gran voce da Ancelotti. Secondo le indicazioni del mercato, per James Rodriguez occorrono 50 milioni, per Manolas 36 (valore clausola) e per Lozano altri 50 per un totale di 136 milioni appunto.

Come informa la Gazzetta dello Sport, due potrebbero essere le cessioni per far cassa: Allan al Psg (65 milioni) e Lorenzo Insigne (70) per il quale ha avuto l’ok del tecnico.