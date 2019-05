Nelle ultime 5 stagioni il Napoli ha speso molto meno dei nerazzurri eppure ha una rosa che vale di più e una superiorità abissale nel rendimento

Il big match di giornata, in programma questa sera alle 20:30 al San Paolo tra Napoli e Inter, conta da un punto di vista di classifica solo per i nerazzurri. Questo perché il Napoli, pur vivendo una stagione che non ha esaltato la sua gente, ha avuto il merito di assicurarsi qualificazione Champions e secondo posto aritmetico con ampio anticipo, staccando dopo pochi mesi un’Inter che ai nastri di partenza era stata dipinta da molti come la nuova anti-Juve.

Il distacco siderale tra il Napoli e quella che in questo momento è la migliore delle due milanesi, non è una novità di quest’anno: sono infatti 76 i punti che gli azzurri hanno messo in più in cascina rispetto all’Inter negli ultimi cinque campionati di Serie A. Per dare un’idea di quanto enorme sia questo margine, basterebbe pensare che 76 sono anche i punti conquistati dal Napoli nell’intero campionato 2018/2019 e in pratica l’Inter, per colmare il margine creatosi nelle quattro stagioni precedenti, avrebbe dovuto disputare quest’anno un campionato senza Napoli. Eppure i numeri dovrebbero dire cose differenti: negli ultimi 5 anni l’Inter ha fatto registrare un passivo tra acquisti e cessioni di mercato di 176,92 milioni di euro, mentre il Napoli ha un’umile saldo complessivo di –33,79. Superiore è anche il monte ingaggi dei nerazzurri, che nell’affacciarsi alla stagione 18/19 ammontava a 116 milioni lordi, contro i 94 del Napoli. Nonostante i maggiori sacrifici del gruppo Suning rispetto a quelli messi in atto da De Laurentiis, secondo la valutazione di Transfermarkt il Napoli, anche se di poco, ha oggi una rosa che vale comunque più dell’Inter: 563 milioni contro i 557,4 del club 18 volte campione d’Italia.

Comprare bene, vendere anche meglio

Competenze, progettualità, lungimiranza e anche quel po’ di fortuna in più che non guasta mai, hanno fatto del Napoli un modello decisamente più vincente di quello dell’Inter e ciò lo si può sintetizzare anche valutando col senno di poi alcune recenti operazioni di mercato. Negli ultimi 5 anni il Napoli ha speso almeno 30 milioni soltanto per Milik, 20 gol in stagione e Fabiàn Ruiz, una delle rivelazioni più positive di questo campionato. Dal canto suo l’Inter ha sforato più volte il muro dei 30, pagando addirittura 40 milioni l’oggetto misterioso Joao Mario, 38 un deludente Nainggolan e 36 il buco nell’acqua Kondogbia, rivenduto al Valencia a soli 22 milioni perdendone 14 dopo un brevissimo lasso di tempo. E’ proprio nelle cessioni che si scava il solco maggiore: le 3 più remunerative del Napoli negli ultimi 5 anni, hanno portato nelle casse del club di De Laurentiis 167 milioni (Higuain 90, Jorginho 57, Hamsik 20), contro i 77 introitati dall’Inter nella sua top 3 (Kovacic 38, Kondogbia appunto 22 e Shaqiri 17). Termometro più fedele in assoluto di come, mediamente, negli ultimi anni tutte le scelte fatte a Castelvolturno siano state evidentemente molto più azzeccate rispetto alle decisioni prese ad Appiano Gentile.