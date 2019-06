Napoli, accordo con il Comune sullo stadio San Paolo: ecco il comunicato

Novità da Napoli: il club partenopeo e il Comune hanno trovato un accordo per la concessione dello stadio San Paolo. I dettagli

Napoli e lo stadio San Paolo ancora insieme. Arriva la fumata bianca dal Comune del capoluogo campano: confermata la proroga per la concessione dell’impianto fino al 2023.

Ecco il comunicato:«Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni».