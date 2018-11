Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’agente di Hamsik ha parlato del suo assistito e delle voci di mercato

L’agente di Hamsik, Jurah Vengols, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla stagione del suo assistito: «In questa nuova posizione Marek è molto utile al Napoli e rispetta le scelte dell’allenatore. È vero che non gioca tutte le partite, ma quando gioca è sempre determinante e contro la Stella Rossa è stato uno dei migliori in campo». Infine, anche un passaggio sulle voci di mercato relative ad Hamsik: «Ogni estate esce una squadra nuova interessata, ma ogni anno Hamsik resta, gioca e segna. Borussia Dortmund? C’è stato un interesse 2 anni fa, ma le parti non sono mai state vicine».