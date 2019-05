Napoli, agente Van De Beek: «Gli piacerebbe esser allenato da Ancelotti»

L’agente di Van De Beek, ha confermato che al calciatore dell’Ajax piacerebbe esser allenato da Ancelotti, tecnico del Napoli

Intervistato a Radio Crc, l’agente di Donny Van De Beek, centrocampista offensivo dell’Ajax, ha parlato del futuro del giovane talento. Rob Witschge ha commentato il momento del 22enne dei Lancieri che ha trovato sia il gol alla Juve ai quarti e sia al Tottenham in semifinale.

Ecco le sue parole relative anche ad un possibile trasferimento al Napoli: «In questo momento, Donny van de Beek, vuole concentrarsi solo sull’Ajax e sul vincere, ma è chiaro che dopo si discuterà del suo futuro. Ci sono pochi club che possono permetterselo; non confermo né smentisco un interessamento del Napoli. Tutti sanno chi è Ancelotti, sarebbe un piacere per van de Beek essere allenato da lui. Ma dopo la fine della Champions League e del campionato si parlerà del suo futuro».