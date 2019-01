Napoli, Allan ad un passo dal PSG: affare da oltre 100 milioni

Allan vicino al passaggio al PSG: a confermarlo anche il giornalista partenopeo Carlo Alvino. Il centrocampista del Napoli pronto a salutare i compagni nelle prossime ore

Sembra ormai quasi fatta per il passaggio, a sorpresa, di Allan alla corte del Paris Saint-Germain: a comunicarlo pochi minuti fa il giornalista partenopeo Carlo Alvino. Il centrocampista del Napoli sarebbe già pronto a svuotare il proprio armadietto a Castel Volturno e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. L’affare tra Napoli e PSG sarebbe in via di definizione sulla base di oltre 100 milioni di euro, che finiranno dritti nelle casse azzurre, più probabilmente altri derivante da un accordo commerciale che dovrebbe portare al club di Aurelio De Laurentiis una nuova partenership commerciale direttamente dal Qatar.

Nelle ultime ore ci sarebbe un ulteriore passo in avanti soprattutto da parte del Napoli, inizialmente restio a cedere Allan a stagione in corso: gli azzurri si erano già cautelati l’altro giorno con l’acquisto dal Villarreal di Pablo Fornals, giocatore spagnolo in dirittura d’arrivo a questo punto proprio per sostituire Allan. Si attendono ulteriori aggiornamenti.