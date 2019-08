Napoli, Allan: «Bisogna cominciare con una vittoria»

Napoli, Allan parla in vista dell’esordio stagionale in Serie A contro la Fiorentina: ecco le parole del centrocampista brasiliano

Allan ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: «Sono molto carico per la nuova stagione. Siamo pronti per affrontare Juventus e Fiorentina, c’è sempre una battaglia da affrontare. L’ambiente è molto sereno».

«Elmas e Gaetano? Due giocatori fortissimi, giovani ma esperti. Lavoriamo per accorciare il gap dalla Juve. Via da »? Solo se va bene per la società, io voglio rimanere qui. Importante iniziare con una vittoria».