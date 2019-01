Napoli, Allan come CR7: Giuntoli chiede 100 milioni al PSG!

Allan è diventato l’oggetto dei desideri del presidente Al Khelaifi. Ma per convincere il Napoli servirà un’offerta shock

L’interesse del Paris Saint-Germain per il centrocampista del Napoli Allan non si placa. Dopo aver saggiato la qualità del brasiliano direttamente nel girone di Champions League, i francesi sono pronti a fare follie per averlo subito a disposizione e tentare la scalata alla coppa dalle grandi orecchie. Il giocatore azzurro è infatti ritenuto il tassello fondamentale per completare la squadra di Tuchel, perfetto compagno per Verratti e pedina indispensabile per equilibrare il lavoro offensivo dei vari Neymar, Cavani e Mbappé. Per questo ci sono sul piatto almeno 80 milioni, ma potrebbero non bastare.

Il Napoli è stato chiaro: Allan va via solo per un’offerta irrinunciabile. E quest’offerta riporta due zeri. Sia il presidente De Laurentiis che il d.s. Giuntoli hanno intenzione di chiedere una cifra alla CR7, che si avvicini quindi il più possibile ai 100 milioni. D’altronde l’importanza del brasiliano è nota a tutti, così come le incredibili capacità di recupera palloni e presenza nei contrasti. Quel che è certo è che sarà molto dura per i francesi convincere Ancelotti a privarsi di uno dei suoi top players, soprattutto con l’Europa League e la Coppa Italia ancora alla portata.