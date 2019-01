PSG, vicino l’acquisto di Paredes: Allan resta al Napoli?

Paredes è a pochi passi dal PSG. Con l’arrivo dell’argentino, il centrocampo dei francesi è al completo: Allan verso la permanenza a Napoli?

Arriva dalla Francia la notizia dell’acquisto di Paredes da parte del PSG. L’Equipe ha infatti annunciato che il club francese ha concluso l’acquisto di Paredes dallo Zenit San Pietroburgo versando 47,5 milioni di euro ai russi. Si tratta di una notizia che ha risvolti anche nel calciomercato italiano. Il PSG, infatti, nelle ultime ore sembrava vicino a chiudere l’affare Allan col Napoli per una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

Con l’acquisto di Paredes, il centrocampo di Tuchel guadagna un’importante pedina. I campioni di Francia potrebbero, quindi, non necessitare di ulteriori innesti in mezzo al campo. Nelle prossime ore si capiranno le mosse del PSG. Per il momento, Allan resta al Napoli.