Napoli, Almendra è sempre più vicino ma intanto con l’under20 non gioca

Agli sgoccioli la lunga trattativa tra il Napoli e il Boca per Almendra: l’argentino è a un passo, ma intanto non gioca al mondiale under-20 e in città ci si chiede se ne valga la pena.

Come anticipato ormai due settimane fa da Calcionews24, il Napoli ha le mani su Agustìn Almendra del Boca Juniors e non ci risultano né inserimenti concreti di altri club, né distanze economiche particolari tra l’offerta del club di De Laurentiis e le richieste di quello di Buenos Aires.

Dettagli, solo dettagli da sistemare e poi questa operazione, che va avanti da dicembre sarà finalmente chiusa. La domanda che tanti si pongono all’ombra del Vesuvio in questo momento però è un’altra: il giovane argentino merita il sacrificio da circa 20 milioni di euro a cui il Napoli si sottoporrà perfezionando questo acquisto? Almendra è giovanissimo, classe 2000, e non è certo quel profilo di comprovata esperienza internazionale che potrebbe da subito rappresentare un valore aggiunto per la squadra di Ancelotti. Il ragazzo ha perso continuità al Boca dopo l’addio del suo mentore Barros Schelotto e i dubbi sono cresciuti ulteriormente nei primi 180 minuti disputati dall’Argentina al mondiale under 20. Almendra non solo fa parte della spedizione, ma ne è anche il capitano. Eppure non gioca. Solo 9 minuti al debutto con il Sud Africa, addirittura nessuno nella seconda uscita contro il Portogallo. I dubbi sul valore del profilo di questo ragazzo sono leciti, considerando che andrebbe a iscriversi a un centrocampo che nell’ultimo anno ha perso Jorginho e Hamsik e per il quale giocatori ben più quotati nelle premesse come Diawara e Rog non sono riusciti a imporsi.