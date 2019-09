Napoli, Ancelotti a lavoro sulla posizione in campo di Fabian Ruiz

Napoli, Fabian Ruiz ancora indietro di condizione. L’ultimo modulo scelto da Ancelotti non lo aiuta: lo spagnolo spera nel ritorno al 4-4-2

In queste prime due giornate di campionato Fabian Ruiz non ha brillato come ci aveva abituato lo scorso anno. Il talento, ovviamente, non si mette in discussione. Un fattore importante è la forma fisica non eccellente: il giocatore ha saltato il ritiro estivo e si è unito al resto dei compagni da poco più di un mese.

La Gazzetta dello Sport analizza la posizione in campo in cui rende meglio. Ancelotti ha messo da parte il 4-4-2 per il 4-2-3-1, schema nel quale lo spagnolo viene impiegato da trequartista alle spalle dell’unica punta. In questo contesto fa fatica a verticalizzare e a inserirsi nella profondità. Il ritorno al modulo prediletto potrebbe farlo emergere nuovamente.