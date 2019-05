Napoli Ancelotti, esercitata la clausola: ecco che cosa significa

Napoli Ancelotti, la società partenopea ha esercitato la clausola: ecco che cosa significa per il futuro del tecnico

Domenica sera, dopo il successo casalingo contro l’Inter, Ancelotti aveva spiazzato tutti, parlando di una clausola nel suo contratto col Napoli che ne metteva in dubbio la conferma. Nella giornata di ieri questa opzione è stata esercitata dal presidente De Laurentiis, che ha dunque legato a “Carletto” il futuro del club partenopeo.

La scorsa estate, l’ex tecnico del Bayern Monaco aveva infatti sottoscritto col Napoli un contratto con durata fino al 2021. Ma con una postilla: entro il 30 maggio le parti avrebbero dovuto rinnovare l’intenzione di proseguire insieme, con la possibilità – in caso contrario – di uscire dal precedente accordo tramite il pagamento di una penale. Nulla di tutto ciò, però, nonostante un periodo in cui i rapporti tra le parti non risultano certo idilliaci: il binomio è confermato anche per la prossima annata.