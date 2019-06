Napoli, anche Ancelotti ha il suo millennials: il futuro di Gaetano

Napoli, Gianluca Gaetano è il millennials di Ancelotti: i dettagli sul futuro e sull’ultima stagione con gli azzurri

Tra 1999 e 2000, le big di Serie A si coccolano i loro giovani talenti. Kean (Juventus), Donnarumma (Milan), Zaniolo (Roma), Pinamonti (Inter) sono solo alcuni dei giovani talenti del futuro di cui le grandi squadre del futuro si prendono cura. Anche Il Napoli potrà vantarsi del suo: Gianluca Gaetano.

Ma ci sarà da essere cauti per pianificare attentamente il futuro del trequartista classe 2000. Quest’anno solo (si fa per dire) 7′ minuti in prima squadra, ma quando è uno come Carlo Ancelotti a farti esordire in Serie A qualcosa vorrà pur significare. Con la Primavera, Gaetano ha dimostrato tutto il suo talento con 27 presenze, 17 gol e 6 assist. Ora potrà andare in prestito e dimostrare tutto il suo valore.