Napoli, Ancelotti: «Spero di restare qui il più a lungo possibile»

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato del suo rapporto con il capoluogo campano e del suo futuro in azzurro

Ai microfoni di Otto Channel, l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha voluto parlare del suo rapporto con la città partenopea e sul suo futuro in azzurro.

Ecco le sue parole: «Il mio rapporto con Napoli è normale, passo molto tempo fuori dalla città. Cosa mi mancherà della città? Non lo so, spero di stare qui un periodo tale da poter essere totalmente soddisfatto di quello che ho passato, e non farmi mancare niente».