Napoli, Ancelotti vuole entrambi i terzini molto alti in campo

A Dimaro ci sono le prove del nuovo Napoli di Ancelotti. Il tecnico ex Milan ama tenere entrambi i terzini in posizione avanzata

Il Napoli di Ancelotti in Trentino sta provando diversi assortimenti tattici, tra cui un 4231 con i terzini altissimi. Ciò non è una novità, lo si era già visto nel finale della scorsa stagione. Non c’era alcuna asimmetria, con Malcuit e Mario Rui/Ghoulam entrambi molto avanzati sulla stessa linea. Ciò consente alle ali di stringersi verso il campo.

Va da sé che questo stile porta rischi quando perdi palla, sei esposto in transizione negativa. Proprio per questo Manolas è uno dei principali rinforzi dei partenopei, in quanto un difensore molto bravo a difendere sul lungo.