Napoli-Atalanta, Kvaratskhelia titolare? Le ultime da Castelvolturno

Napoli-Atalanta, Kvaratskhelia sarà a disposizione di Calzona per la partita contro i bergamaschi? Le ultime dall’allenamento dei partenopei

Kvicha Kvaratskhelia ha rimediato un infortunio durante la sfida della Georgia contro la Grecia per le qualificazioni agli Europei e ora è in dubbio la sua presenza in Napoli-Atalanta. Il calciatore georgiano oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo e difficilmente sarà recuperato per la sfida. Di seguito il report del club.

«Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo».