Napoli attento: l’Atletico Madrid su Insigne. Le ultime

L’Atletico Madrid pensa a Lorenzo Insigne per rifare l’attacco. Grandi cambiamenti in casa spagnola: le ultimissime

Lorenzo Insigne via da Napoli? Spuntano delle voci su un possibile futuro in Spagna per l’attaccante azzurro. Secondo Il Mattino, sul giocatore partenopeo ci sarebbe l’Atletico Madrid, pronto a offrire 55-60 milioni.

Il Napoli però lo lascerebbe andare solo per 80 milioni di euro. Secondo il quotidiano campano, il giocatore avrebbe aperto al trasferimento alla corte di Simeone. Possibile ingaggio da 6,5 milioni a stagione per lui.