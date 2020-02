Napoli Barcellona, si va verso il tutto esaurito. Sale la febbre Messi, tutti in fila per gli azzurri

Lionel Messi è pur sempre un campione da poter ammirare. Lo sanno bene a Napoli, dove sale l’attesa per il match con il Barcellona. Lunghe file ai botteghini per i tifosi azzurri che non vedono l’ora di tornare a respirare l’aria europea. Si va verso il tutto esaurito, come riporta il Corriere dello Sport. Gattuso e i suoi sono chiamati all’impresa, ma con un pubblico così sarà un po’ meno complesso.