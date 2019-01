Il Napoli blinda Milik: rinnovo fino al 2024 e zero clausole rescissorie

Il Napoli non ha alcuna intenzione di separarsi da Arek Milik: pronto il rinnovo fino al 2024 per il polacco

Il Napoli ha le idee chiare. Arek Milik in maglia azzurra almeno fino al 2024. I partenopei non vogliono separarsi dal polacco, in grande spolvero in questa fase finale del 2018 e puntano a rinnovargli il contratto. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, il club sta lavorando da tempo per prolungare il contratto dell’attaccante ed i prossimi mesi potrebbero essere quelli decisivi per la firma. L’idea del Napoli e di prolungare fino al 2024 e di non inserire nessuna clausola rescissoria nel nuovo accordo con il classe ’94.