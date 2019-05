Napoli, con il Bologna Insigne diventa una vera bandiera: il futuro non è ancora decodificato. La situazione

Bologna-Napoli non sarà una partita come le altre per Lorenz Insigne. Il numero 24 azzurro è a una sola presenza dal raggiungere Christian Maggio (233 partite) al 10° posto dei più presenti giocatori con la maglia del Napoli in Serie A. Qualora ci fossero ancora dubbi, insomma, Lorenzo Il Magnifico sarebbe a tutti una bandiera del club azzurro.

Il futuro rimane non completamente decodificato: il folletto partenopeo dovrebbe partire solo in caso di offerta indecente. Per strapparlo alla corte di Ancelotti serve una cifra vicina ai 70 milioni. Con la piazza che, nonostante qualche attrito negli ultimi tempi, non gradirebbe..