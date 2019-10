Napoli Brescia: il rombo di Corini e i rischi in fase difensiva

Il Brescia di Corini è una squadra ambiziosa. Tuttavia il rombo presenta degli scompensi in fase difensiva

Nonostante sia una neopromossa, il Brescia di Corini è una squadra piuttosto coraggiosa. Anche in fase di non possesso. Si cerca di recuperare palla in zone alte del campo, coi 3 davanti che vanno ad aggredire i difensori.

Quando però l’avversario consolida il possesso, il rischio è di essere scoperti sul lato debole. Un esempio nella slide sopra, in cui viene Zielinski viene servito tra le linee. Sul lato debole, alla sinistra del terzino del Brescia, Callejon (qui fuori inquadratura) ha tanto campo per aggredire la profondità