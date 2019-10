Napoli Brescia: l’importanza tattica di Callejon

In Napoli Brescia, Callejon è stato fondamentale per Ancelotti. Lo spagnolo ha fatto la differenza a tutto campo

Anche contro il Brescia, Callejon è stata la principale fonte creativa del Napoli in fase di rifinitura. Oltre all’assist, lo spagnolo ha confezionato la bellezza di 4 passaggi chiave, record dei suoi.

Il Brescia difende con un rombo, che lascia spazio sul lato debole. Di conseguenza, Callejon aveva tanto campo per poter essere servito da sinistra. Inoltre, lo spagnolo è stato il secondo dei suoi per tocchi totali (68). La slide sopra mostra la sua preziosità tattica: i 3 difensori del Napoli sono presi dai 3 attaccanti del Brescia, ecco allora che Callejon si abbassa per dare una soluzione di passaggio. Il Napoli riesce quindi a eludere il pressing avversario.