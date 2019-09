Napoli Cagliari, Ancelotti: «Come a Torino, ma molto meglio» – VIDEO

Napoli Cagliari, Ancelotti nel post-partita non fa tragedie: «Come a Torino, ma molto meglio sotto il profilo della prestazione»

Un passo avanti, nonostante tutto. Ancelotti riguarda con ottimismo alla prestazione del suo Napoli contro il Cagliari, soprattutto se rapportata alla sconfitta contro la Juventus.

Perché poi, in realtà, l’esito è stato il medesimo. Con la rete di Castro nel finale a punire le ambizioni dei partenopei. «E’ andata come a Torino, anche se in questo caso la squadra ha fatto molto meglio», le parole di Ancelotti.