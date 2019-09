Napoli Cagliari, Ancelotti: «Preso due pali , non potevamo fare di più»

Il Cagliari vince a Napoli ma Ancelotti resta tranquillo nonostante il ko: ecco il commento del tecnico dei partenopei

Ancelotti non vede la sconfitta del suo Napoli contro il Cagliari come un campanello d’allarme. Ecco le parole dell’allenatore azzurro a Radio Rai dopo la partita.

«Non ci dobbiamo fare condizionare dal risultato. Abbiamo fatto un’ottima partita, poi siamo stati puniti immeritatamente. Abbiamo preso due pali, non potevamo fare di più. Koulibaly? Espulsione strana, non so cos’abbia detto all’arbitro».