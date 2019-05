Napoli-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Napoli-Cagliari highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio San Paolo di Napoli, gli azzurri di Carlo Ancelotti sfidano i rossoblù guidati da Rolando Maran. Napoli secondo in classifica con 70 punti e reduce dalla vittoria di Frosinone; Cagliari (40) ormai salvo e proveniente dalla sconfitta sul campo della Roma. Nella gara d’andata, successo azzurro in Sardegna per 1 a 0 con una rete segnata da Milik. Adesso è di nuovo Napoli contro Cagliari: azzurri per blindare il secondo posto, rossoblù per la festa salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

NAPOLI-CAGLIARI 0-1: Che azione del Cagliari! Lancio in profondità per Barella che serve di tacco l’accorrente Pavoletti, il quale da ottima posizione incrocia con il destro e batte Meret

NAPOLI-CAGLIARI 1-1: Cross perfetto di Ghoulam che trova lo stacco nel cuore dell’area di rigore di Mertens. Nulla può questa volta Cragno, il Napoli trova il pareggio!

NAPOLI-CAGLIARI 2-1: Sul dischetto si presenta Insigne che spiazza Cragno e porta in vantaggio gli azzurri