Allo Stadio San Paolo, la quinta giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo San Paolo va in scena la quinta giornata di Serie A. Di fronte Napoli e Cagliari, rispettivamente a 9 e 6 punti in classifica. Entrambe le squadre arrivano al match di stasera sulla scia dell’entusiasmo per due vittorie consecutive.

Sintesi Napoli Cagliari 0-0 MOVIOLA

1′ CALCIO D’INIZIO – Si parte al San Paolo. Napoli in maglia azzurra, casacca verde per il Cagliari

A conclusione del primo tempo

Napoli-Cagliari 0-0: risultato e tabellino

Napoli (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano. A disposizione: Ospina, Koulibaly, Malcuit, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Fabian Ruiz, Gateano, Llorente, Milik, Younes. Allenatore: Ancelotti

Cagliari (4-3-1-2) – Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Rog; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Ceppitelli, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Walukiewicz, Birsa, Castro, Cigarini, Deiola, Cerri. Allenatore: Maran

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

Arbitro: Di Bello.