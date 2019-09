Napoli Cagliari: non basta la creatività di Callejon e Mario Rui

Il Napoli contro il Cagliari ha sprecato parecchio in zona gol. Callejon e Mario Rui hanno generato molto, ma non si è riusciti a segnare

Sconfitta bruciante per il Napoli contro il Cagliari, nonostante un’impressionante molte di gioco e tiri. Contro il bunker eretto dai sardi, i partenopei hanno punto soprattutto sfruttando l’ampiezza.

Non a caso, Callejon e Mario Rui sono stati i principali generatori di occasioni da rete. Lo spagnolo ha effettuato ben 7 passaggi chiave, mentre il terzino ne ha totalizzati 4. Purtroppo per Ancelotti, non sono bastati per trovare la via della rete