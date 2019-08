José Maria Callejon è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida amichevole con il Barcellona

Il Napoli affronterà il Barcellona in una doppia amichevole, la prima in programma domani notte (1.30 ora italiana) a Miami davanti a 65.000 persone. José Maria Callejon è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima gara con i blaugrana.

Queste le sue parole: «Queste due partite sono importanti per valutare la nostra condizione. Vogliamo ripetere le ultime prestazioni».