Callejon porta in vantaggio il Napoli grazie ad un assist di Mertens: sono 6 i gol segnati alla Lazio, la sua vittima preferita

Il Napoli sta vincendo per 2-0 al San Paolo contro la Lazio grazie ad un gol di Callejon e ad una punizione magistralmente eseguita da Milik. E come viene riportato da OptaPaolo, la Lazio è la vittima preferita di José Callejon. Con stasera, l’attaccante del Napoli ha infatti segnato ben 6 gol ai biancocelesti in Serie A. Numeri incredibili che fan capire come la Lazio sia la vittima preferita del calciatore del Napoli. Inoltre, Callejon prima di stasera non aveva ancora segnato in questa stagione.