Napoli, cambio nella lista dei convocati per Genk: Hysaj non partirà con la squadra

Il Napoli con una nota ufficiale ha informato che Elseid Hysaj non partirà con il resto della squadra per la trasferta di Genk

Cambio nella lista dei convocati per il Napoli. Come informa il sito ufficiale del club azzurro, Elseid Hysaj non partirà con il resto della squadra per la trasferta di Genk valida per la seconda giornata di Champions League. Ecco il comunicato.

«A differenza di quanto comunicato in precedenza, Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il difensore azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico.»

Non si conoscono ancora i motivi di tale decisione.