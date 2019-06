Napoli, Chiariello: «Raiola ha in mano il mercato». Da Insigne a Manolas

Chiariello fa il punto sul mercato del Napoli: tutti i nomi più interessanti del calciomercato azzurro sono in mano a Raiola

Umberto Chiariello ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli, tra addi, voci e interessamenti.

Ecco le sue parole a Radio CRC:«I due quotidiani sportivi per eccellenza aprono con l’addio di Albiol e il sostituto Manolas. Qui, non c’è nessuna trattativa con la Roma. Si può pensare ad un unico pensiero diabolico dato che Raiola ha in mano tutti i giocatori di cui si parla: Manolas, Insigne, Lozano».