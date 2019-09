Napoli: come Ancelotti sta utilizzando Di Lorenzo

Ancelotti sta sfruttando Di Lorenzo in un modo molto diverso rispetto ad Empoli. Spesso non fa neanche il terzino

Di Lorenzo, nuovo giocatore del Napoli, è stato uno dei terzini destri migliori della stagione 2018-2019, in cui ad Empoli aveva mostrato le sue eccellenti doti propositive. Copriva la fascia a tutto campo. Per il momento, Ancelotti sta utilizzando l’ex Empoli in modo leggermente diverso.

8 duelli difensivi vinti su 10, 3 duelli aerei vinti su 3, 57 passaggi riusciti su 59. Anche da terzino bloccato, con di fronte Ronaldo, Di Lorenzo ha mostrato un lato diverso da quello visto ad Empoli, uno dei migliori del Napoli nel match di Sabato sera. pic.twitter.com/3bHjjsM0Z7 — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 4, 2019

Più che terzino, Di Lorenzo fa il terzo di difesa. Gioca infatti piuttosto bloccato dietro, lasciando l’ampiezza a destra a Callejon. L’ex Empoli tende ad agire sulla stessa linea dei difensori (o di Allan e Zielinski nel migliore dei casi). Eppure se la sta cavando bene nei duelli difensivi, ne ha vinti 8 su 10. Vedremo la sua evoluzione tattica.