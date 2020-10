Napoli, controlli degli ispettori della FIGC nel ritiro di Castel Volturno

Nel centro sportivo del Napoli sono arrivati questa mattina gli ispettori della FIGC

Nella mattinata di oggi, gli ispettori della FIGC sono giunti nel centro sportivo del Napoli per una visita di controllo. Come riportato dall’Ansa, l’ispezione non è da ritenersi legata al caso di Juve-Napoli.

Si tratterebbe, invece, di una procedura di routine della Federazione per verificare che tutte le norme sanitarie per il covid19 vengano rispettate nel ritiro “bolla” del gruppo azzurro che da ieri vive a Castel Volturno per rispettare l’isolamento domiciliare e continuare ad allenarsi.