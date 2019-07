Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro: mezza squadra ancora in vacanza. Ecco gli uomini a disposizione di Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni in vista del ritiro di Dimaro, in Val del Sole, che avrà inizio nella giornata di domani. Tantissimi gli assenti: tutti i nazionali hanno ricevuto vacanze supplementari e si aggregheranno alla spicciolata nel corso del ritiro. Buona opportunità per i molti che potranno mettersi in mostra sotto li occhi del tecnico.

Portieri: Orestis Karnezis, Davide Marfella (classe 99), Nikita Contini (classe 96), Hubert Idasiak (classe 2002)

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Sebastiano Luperto, Alessandro Zanoli (classe 2000), Nikola Maksimovic, Lorenzo Tonelli, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Vlad Chiriches.

Centrocampisti: Valerio Labriola (classe 2001), Marco Rog, Luca Palmiero (classe 1996), Gianluca Gaetano (classe 2000), Simone Verdi, Karim Zedadka (classe 2000)

Attaccanti: Lorenzo Sgarbi (classe 2001), Gennaro Tutino (classe 1996), Alessio Zerbin (classe 1999), Carlos Vinicius, Roberto Inglese, Josè Callejon, Amin Younes.

Nel corso del ritiro si aggregheranno gli altri calciatori azzurri che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.