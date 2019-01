Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del giovane prospetto Hamed Traoré, che piace molto al Napoli di De Laurentiis

Hamed Junior Traoré sta sicuramente sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. Un centrocampista moderno, in grado di dare una mano sia in fase difensiva che in fase offensiva, peraltro classe 2000. Il Napoli è uno dei club che si sarebbe fatto avanti per il giocatore dell’Empoli, con un offerta di 12 milioni. Intervenuto a Radio Kiss Kiss però, il presidente dei toscani Fabrizio Corsi ha smentito tutto. Queste le sue parole: «Se è stato cercato dal Napoli? No, il club partenopeo non ci ha chiesto alcun giocatore. Abbiamo un rapporto costante con il Napoli, i direttori si confrontano, Giuntoli è una persona competente e squisita. Per Traoré non ci sono offerte o trattative».

Corsi ha risposto anche ad una domanda sul giovane talento Almendra, cercato dagli azzurri e dall’Inter. Secondo alcune voci, l’Empoli si sarebbe interessato per prendere il giocatore in prestito una volta arrivato in Italia in modo da farsi fare le ossa. In merito, queste le parole del presidente: «Almendra da noi in prestito? Non lo conosco nemmeno».