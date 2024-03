Napoli, crisi nera al Maradona: ecco il dato shock

Il Napoli è uscito dal Maradona con le ossa rotte nella partita delle 12:30 contro l’Atalanta. Ecco il dato preoccupante

La sconfitta in casa contro l’Atalanta per 3-0 ha fatto perdere ancora più le speranze ai tifosi del Napoli per quanto riguarda la qualificazione in Champions League. Ora anche il quinto posto appare un miraggio.

Con i 3 gol presi oggi, il Napoli ha subito più gol in casa di quelli che ha fatto ovvero 21 a 20. Tra l’altro, è stata la prima sconfitta al Maradona sotto la gestione Calzona