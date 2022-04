Napoli, crollo e mentalità: Spalletti ora rischia

Napoli il crollo in tre giornate, non c’è stato il salto di mentalità: Spalletti ammette le sue colpe e rischia

Il Napoli cade ad Empoli dopo esser stato in vantaggio per 2-0. Una sconfitta che fa intendere un salto di mentalità mancato. In tre giornate gli azzurri hanno perso il treno scudetto e ora devono guardarsi alle spalle per l’arrivo della Juve.

Spalletti ammette le sue colpe al termine del match e complice un rapporto non del tutto rosa e fiori con De Laurentiis, ora rischia anche la panchina. Il presidente avrebbe già le idee chiare sul futuro con De Zerbi e Italiano, due pallini sullo sfondo. Un film che potrebbe ripeters. Lo scrive La Stampa.