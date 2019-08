Napoli, De Laurentiis: «James e Icardi? Ci sono tanti altri nomi»

De Laurentiis a 360 gradi: ecco le dichiarazioni del presidente del Napoli da Marsiglia sul mercato del club

Si avvicina l’amichevole Marsiglia-Napoli: il presidente De Laurentiis ha raggiunto la Francia e ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

MERCATO – «Al di là di James, Lozano e Icardi, ci sono tanti altri nomi che stiamo valutando».

PEPE’ – «Ho offerto una cifra blu, al cubo, per Pépé. Il vero calcio alberga in Inghilterra. Col ritorno di Ancelotti, Conte, Sarri, e chissà dove andrà Allegri, siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per tornare grandi. Pépé all’Arsenal? Fatturano cinque volte il Napoli, probabilmente gli hanno offerto qualcosa in più. Pazienza, ne troveremo altri».