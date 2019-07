Napoli, De Laurentiis ha parlato di James Rodriguez ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del patron

Aurelio De Laurentiis ha parlato della trattativa tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez. Ecco le sue parole: «Noi facciamo sacrifici, ma anche il Real deve farli. Io non ho parlato con nessuno. Abbiamo l’agente di James che è amico nostro. Quindi non ho bisogno di parlare con Perez. Se vuole parlare con me, si faccia avanti. La situazione è questa: aspetteremo».

Il patron dei partenopei ha poi proseguito: «Sarebbe un bel regalo per Napoli. James ha reso tantissimo con Ancelotti. Quindi è una garanzia per lui per essere al centro dell’attenzione. Al Real non giocherebbe: il prestito è la soluzione ideale».