Napoli, De Laurentiis: «Presidenti Serie A? Fanno primi della classe, ma…»

Polemiche del presidente del Napoli De Laurentiis sulle richieste dei presidenti della Serie A. La frecciata di ADL

Aurelio De Laurentiis lancia una frecciata ai presidenti della Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:«Ci sono certi presidenti che vogliono comprare da me calciatori alla metà di quanto loro hanno venduto alcuni calciatori a me. Tutti vogliono fare i primi della classe, soprattutto in Italia. Con il Real Madrid, tanto per fare un esempio, io avevo trovato l’accordo in 3 minuti per Higuain».