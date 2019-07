De Laurentiis rivela di aver ricevuto tante offerte per Rog. Ecco le parole del presidente del Napoli, che ha toccato anche il tema Elmas

Rog ed Elmas: destini intrecciati. Questa la rivelazione di De Laurentiis a Sky Sport dal ritiro del Napoli a Dimaro.

Ecco le parole del patron azzurro: «Elmas? Vogliamo prima vendere. Se Rog dovesse andare da qualche parte, me lo stanno chiedendo in Germania, al Cagliari, altri club e italiani… Elmas potrà essere un profilo corretto per la nostra squadra».