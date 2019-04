Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato tramite Twitter che è in ospedale per controlli di routine – FOTO

Tramite l’account Twitter del Napoli, il Presidente Aurelio De Laurentiis, ha fatto sapere che è attualmente al Gemelli di Roma per alcuni controlli. Il numero 1 degli azzurri ha così spaventato i tifosi del Napoli, squadra impegnata proprio in questi minuti sul campo dell’Empoli per il turno infrasettimanale di Serie A.

De Laurentiis ci ha tenuto però a tranquillizzare tutti con le seguenti parole: «Sono al Gemelli di Roma per i consueti controlli di routine a cui mi sottopongo due volte l’anno. Non essendo andato a Los Angeles, per impegni di lavoro, ho deciso di fare questi controlli a Roma».