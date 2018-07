Napoli, De Laurentiis su Sarri: «Voleva portare tutta la squadra in Inghilterra»

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare del divorzio con il tecnico Maurizio Sarri nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno della società partenopea ha voluto commentare l’addio dell’allenatore, Maurizio Sarri approdato al Chelsea come successore di Antonio Conte. ADL ha affermato di essere rimasto deluso da Sarri quando il tecnico ha dichiarato che a sbagliare erano stati entrambi: «Io credo di non aver sbagliato, anche quando non l’ho contestato dato che lui stava rimandando pur essendoci un contratto con il club». De Laurentiis, inoltre, ha aggiunto: «Sarri voleva portare in Inghilterra tutta la rosa? Voleva smontarmi la squadra? Ho reagito facendo la voce grossa con il Chelsea per impedirglielo».

Il presidente, infine, ha ammesso di aver dato il placet alla trattativa per Jorginho al Chelsea, solo dopo aver discusso con il nuovo tecnico Carlo Ancelotti che, a quanto dichiarato da ADL, punta molto sul giovane Diawara e vuole cambiare il ruolo di Hamsik facendolo giocare più arretrato.