Napoli, De Laurentiis: «Torna Maggio, ho una sorpresa per lui»

Il Napoli affronterà il Benevento, ritrovando Maggio. Ecco le dichiarazioni di De Laurentiis sull’ex bandiera azzurra

Aurelio De Laurentiis ha preparato una sorpresa per Christian Maggio, che affronterà domani il Napoli in amichevole. Il giocatore ha vestito la maglia azzurra per ben 10 anni, prima di approdare al Benevento.

Ecco le dichiarazioni di De Laurentiis a Sky Sport: «Torna Maggio, è un grande ritorno: ho una sorpresa per lui, non la voglio svelare». Per scoprire di cosa si tratta, bisognerà aspettare la gara di domani.