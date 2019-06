Napoli, De Maggio: «Deluso da Di Biagio. Insigne? Come Baggio e Totti»

Il direttore di Radio Kiss Kiss De Maggio ha parlato delle scelte di Di Biagio in ottica Napoli e del ruolo di Insigne in Nazionale

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, ha parlato di Luperto e Insigne, giocatori del Napoli, per quanto riguarda la Nazionale.

Ecco il suo commento a Radio Goal:«Di Biagio mi ha molto deluso, non capisco e non giustifico l’esclusione di Luperto. Insigne? Oggi è il corrispettivo di Baggio, Totti e Del Piero per la Nazionale, ossia il giocatore di maggior talento».