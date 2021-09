Diego Demme è ancora ai box per infortunio: fissata la data per il ritorno in campo del centrocampista del Napoli

Diego Demme è ancora ai box a causa della rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il ritorno del centrocampista del Napoli è prevista per la metà di ottobre, dopo la prossima sosta per le nazionali.