Napoli, Di Lorenzo: «Meritavamo di più. Sulla nazionale…»

Il terzino del Napoli Di Lorenzo ha analizzato il pareggio in Champions League contro il Genk

Giovanni Di Lorenzo ha commentato così il pareggio rimediato in Champions League contro il Genk: «Siamo stati imprecisi sotto porta e abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. Portiamo a casa questo pareggio, ma meritavamo un altro risultato. Girone? Mancano tante partite, vogliamo passare il turno».

Il terzino del Napoli ha poi affrontato il tema nazionale: «So di dover fare bene a Napoli per conquistare la nazionale. Per me è un sogno».